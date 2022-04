In Piazza degli Scacchi arriva il rapper Ghali e il musical Mamma Mia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Estate ricchissima di musica e spettacolo grazie a Marostica Summer Festival, il festival organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il cartellone ospiterà infatti il musical Mamma Mia! (12 luglio), che ritorna a grande richiesta dopo il suo debutto in Piazza degli Scacchi nel 2017, e il concerto di Ghali (20 luglio), uno dei massimi esponenti della nuova scena rap italiana. Il festival si conferma una degli appuntamenti imperdibili della scena nazionale, con i già annunciati Achille Idol Superstar – Electric Orchestra (9 luglio), Ben Harper & The Innocent Criminals” (13 luglio), Antonello Venditti & Francesco De Gregori (14 luglio) e LP (19 luglio).

“Mamma Mia!” è il musical dei Record firmato Massimo Romeo Piparo, con Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz. Con un cast di oltre 40 artisti tra i più affermati del musical italiano e l’Orchestra dal vivo, il pubblico potrà scatenarsi al ritmo coinvolgente delle celeberrime hit degli ABBA come “Mamma Mia!, Dancing Queen, The winner takes it all, Super Trouper” e molti altri: 24 brani che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo. Successi senza tempo che daranno la scossa al pubblico, canzoni romantiche o tutte da ballare: al termine dello spettacolo il pubblico infatti potrà scatenarsi sulle note in versione ‘disco’ della colonna sonora di MammaMia!.

La storia al centro della commedia musicale più celebre degli anni 2000 brilla per romanticismo, coraggio, anticonformismo e divertimento: tra le bellezze di un’isoletta greca del Mar Mediterraneo la giovane Sofia sta organizzando il suo matrimonio. Ma prima di vivere il suo sogno d’amore, fa di tutto per realizzare il suo più grande desiderio: essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto. Per questo chiama sull’isola i tre fidanzati storici di sua madre Donna, per scoprire chi di loro è l’uomo giusto.

L’appassionante vicenda basata sul libretto originale di Catherine Johnson è stata adattata per il pubblico del nostro Paese da Massimo Romeo Piparo, che in un imponente allestimento ha realizzato la prima versione interamente originale con una produzione tutta italiana, premiata con il Premio Internazionale Flaiano nel 2018. Una messa in scena spettacolare e tecnologica della PeepArrow Entertainment: grazie a un pontile sospeso sull’acqua, le pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e cascate di bouganvillea, si ha davvero l’impressione di godere della bellezza di una incantevole isoletta greca

Il live di Ghali (20 luglio) seguirà l’uscita del nuovo disco (dal 20 maggio) per Atlantic Warner/Sto Records. Il disco è stato annunciato con una performance sulle note del nuovo brano Walo, che ha coinvolto oltre 100 ballerini davanti alla stazione Centrale di Milano. Durante l’esibizione, trasmessa in una LIVE dal profilo TikTok dell’artista seguita da oltre 20mila spettatori, i ballerini hanno interpretato una danza cerimoniale circolare comune a molte tradizioni dell’area mediterranea offrendo ai passanti una vera e propria installazione artistica estemporanea. Info e biglietti su www.marosticasummerfestival.it