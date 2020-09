Motociclista perde il controllo della moto e ruzzola per trenta metri nella scarpata

Attorno alle 12.30 il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato dalla Centrale del 118 di Vicenza per un centauro sbalzato dalla moto, finito oltre il guardrail e ruzzolato per una trentina di metri nella scarpata sottostante in località Pradipaldo, lungo la Via della fratellanza che collega Bassano ad Asiago.

Sul posto sono intervenuti il medico dell’ambulanza, tecnico di elisoccorso ed equipe medica dell’elicottero di Treviso emergenza sbarcati sulla strada con il verricello, nonché una squadra di soccorritori.

Scesi nel ripido bosco dall’infortunato, un sessantenne di Padova, gli sono subito state prestate le prime cure a seguito del possibile politrauma riportato. Una volta imbarellato però, la fitta vegetazione non ha permesso il recupero con l’eliambulanza. La barella è stata quindi sollevata verso l’alto dai soccorritori con un sistema di paranchi. Caricata sull’ambulanza, è stata poi trasportata fino al vicino campo da calcio dove attendeva l’elicottero decollato in direzione dell’ospedale di Vicenza.