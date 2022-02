Nuovo look per le mura del Castello, saranno percorribili con il camminamento di ronda

Intervento senza precedenti per la cinta muraria che racchiude il centro storico di Marostica. Il cantiere, tra i più attesi in città, riguarderà Porta Breganze e prende il via proprio in questi giorni. Il progetto prevede la ristrutturazione, oltre che della porta occidentale, anche della torre con la creazione di un punto di discesa che servirà ai turisti per effettuare l’intero camminamento di ronda. Dopo aver ottenuto l’approvazione della Soprintendenza, l’amministrazione comunale ha ricevuto l’ok per il comodato d’uso della torre di che attualmente appartiene a Volksbank.

La costruzione del Castello risale al 1312 e nel corso degli ultimi decenni ha subito interventi di riqualificazione importanti rendendolo sempre più affascinante e appetibile ai tanti turisti che raggiungono Marostica per ammirarlo assieme all famosa Piazza degli Scacchi, conosciuta in tutto il mondo per lo spettacolo che si ripete ogni due anni con la partita a personaggi viventi. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Matteo Mozzo e dall’assessore ai lavori pubblici Valentino Scomazzon.

“Con questo importante intervento il progetto di valorizzazione delle mura e del centro storico si avvicina al suo compimento – dichiara il sindaco Matteo Mozzo – Si tratta di passi fondamentali non solo nell’ambito della conservazione e salvaguardia del nostro patrimonio monumentale, ma anche nel rilancio turistico della città, quando le mura saranno percorribili interamente. Un grande lavoro di squadra fra amministratori e tecnici nella progettazione e nel reperimento delle risorse, ma anche una decisiva collaborazione pubblico-privata”.

I lavori per il nuovo punto discesa, dal valore di 200.000 euro, si concluderanno a giugno, ai quali seguirà il restauro della Porta, con un intervento di 255.000 euro e l’obiettivo che la prestigiosa area a ridosso delle mura sia quindi riqualificata entro la fine dell’anno.

“In questi anni l’Amministrazione ha riservato grande attenzione alle aree a ridosso delle mura, biglietto da visita della città, con la restituzione dei Giardini di Porta Bassano, la creazione del nuovo spazio verde di Porta Vicenza e il rifacimento del parcheggio di Palazzo Baggio – spiega Valentino Scomazzon, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici – Ora anche l’area del parcheggio di Viale Rimembranza conoscerà una nuova veste, con il restauro di Porta Breganze per il quale, fra l’altro, abbiamo ridotto al minimo i disagi per la popolazione, installando il cantiere con la necessaria gru nell’area Azzolin, di pertinenza di Volksbank. Un altro non scontato gesto dei vertici dell’istituto bancario verso la comunità, ai quali vanno i nostri ringraziamenti. È dell’1 ottobre 2020 la firma dell’accordo con il direttore generale Alberto Naef e il vicepresidente di Volksbank Giuseppe Padovan. Da quel giorno non ci siamo mai fermati”.