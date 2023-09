22.000 visitatori a Marostica per la festa dei cento anni della Partita a Scacchi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A Marostica tre giorni di festeggiamenti per i 100 anni dalla prima Partita a Scacchi, dell’1 al 3 settembre, week end delle celebrazioni per i “100 Anni di Partita a Scacchi”. La storica partita a Scacchi è una grande storia di connessione tra i marosticensi e la loro città e festeggiare il centenario consente di rafforzare ancora di più e per il futuro questa simbiosi vincente.

La rievocazione della Partita a Scacchi del 1923, con il monologo di Pier Alvise Zorzi, per celebrare il centenario in un anno dispari, in attesa del ritorno dello spettacolo degli anni pari a personaggi viventi. Una festa aperta al pubblico, e ad ingresso libero, con tutti gli elementi che rendono la città di Marostica, in provincia di Vicenza, uno scrigno delle tradizioni medievali.

Sbandieratori, musici, giocolieri, artisti di strada, ma anche accampamenti, laboratori per bambini, con l’inaugurazione di due mostre al Castello inferiore: quella fotografica, sul gioco degli scacchi, e quella con i costumi e i materiali di scena custoditi dall’associazione Pro Marostica.

Domenica 3 settembre, è avvenuta la proclamazione di Beatrice Lain e Silvia De Vicari, rispettivamente le nuove Lionora e Oldrada della Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi del 2024. Dopo una ardua selezione, la proclamazione è avvenuta in Piazza degli Scacchi, a conclusione del week end delle celebrazioni per “100 Anni di Partita a Scacchi”, che hanno portato in città oltre 22.000 persone.

La nuova edizione dello spettacolo è in programma per il secondo week-end di settembre degli anni pari (6-7-8 settembre 2024), nella magnifica Piazza degli Scacchi che ospita e fa rivivere la vicenda della figlia del Castellano di Marostica e dei due giovani Rinaldo d’Angarano e Vieri da Vallonara che si contendono la mano della bella Lionora.

Quest’anno ad annunciare il nome delle protagoniste è stato un inedito cerimoniere, l’attore Roberto Ciufoli, in questi giorni in città, che ha condotto la cerimonia con professionalità, in perfetto veneziano. A Beatrice Lain (23 anni, di Colceresa, studentessa di lingue) quindi il ruolo della figlia del Castellano che andrà in sposa al vincitore della gara di scacchi. Silvia De Vicari (21 anni, di Marostica, studentessa di Arti Visive) sarà invece giovane sorella del Governatore, in sposa all’altro contendente. Emozionate e felici, le giovani che si contenderanno i cuori di Vieri da Vallonara e Rinaldo da Angarano, si apprestano a vivere una favola moderna, che da un secolo incanta il mondo.