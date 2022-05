Schianto sulla provinciale: ferito il conducente, auto distrutta e divelto un vano dei contatori del gas

Danni inventi al veicolo ma per fortuna conseguenze limitate per l’automobilista che nel tardo pomeriggio di oggi, 24 maggio, ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo a Marostica, lungo la Strada Provinciale Vecchia Gasparona.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 18 lungo la SP VIII in via 4 Novembre: l’auto, dopo che il guidatore ha perso il controllo, si è schiantata contro il muretto di un’abitazione, disintegrando un vano contatori del gas. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bassano del Grappa e un’ambulanza del Suem 118: i pompieri hanno messo in sicurezza la Polo e i contatori, rimasti danneggiati insieme ad una centralina telefonica. L’autista è stato assistito dal personale del Suem e trasferito in ospedale, mentre i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.