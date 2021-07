Stasera in piazza degli Scacchi il “Gigante live” di Pelù. Michielin rinviata al 14 luglio

Dopo un inizio sfortunato, con il rinvio per maltempo del concerto di Francesca Michielin, che sarà recuperato mercoledì 14 luglio alle ore 21.30 (biglietti acquistati in prevendita validi per la nuova data e nuovi biglietti disponibili in prevendita sul circuito Ticketone), continuano le proposte della sesta edizione di Marostica Summer Festival in Piazza Castello a Marostica.

È pronto a far ripartire la musica – infatti – Piero Pelù, stasera, venerdì 9 luglio alle 21.30 con una tappa del tour “Gigante Live”. «La musica – dichiara Piero Pelù – non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo. Siete pronti a spaccare l’infinito?».

Il festival continua domani, sabato 10 luglio, con “Musicall”, da “La Dolce Vita” a “Notre Dame de Paris”, da Federico Fellini a Riccardo Cocciante, ovvero il meglio dei musical e delle colonne sonore di tutti i tempi. Un format con il quale Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone fondono immagini e musica, interpretando a modo loro le colonne sonore che hanno reso immortali film e opere. Tre grandi voci accompagnate dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, per un tuffo nelle melodie evergreen del presente e passato, guardando al futuro. Ospite speciale della data di Marostica il cantautore Davide Merlini.

Intanto domenica 11 luglio sarà trasmessa sul maxischermo di Piazza degli Scacchi la finale Inghilterra – Italia del Campionato Europeo 2020. L’accesso è gratuito ed esclusivamente su prenotazione, secondo due modalità: per i posti liberi in piazza attraverso il sito Eventbrite.it al link euro2020marosticascacchiera.eventbrite.it; per i posti ai tavolini dei bar e dei ristoranti della piazza, contattando direttamente i gestori dei locali.

Lunedì 12 luglio sarà la volta del duo rivelazione di Sanremo Colapesce e Dimartino, introdotti dalla musica electro-country dei Blonde Brothers. Mentre venerdì 16 luglio la conclusione sarà affidata all’anima più rock della canzone italiana, Gianna Nannini, con il concerto “Gianni Nannini – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album: un’occasione per ascoltare i suoi brani più amati in una nuova intima espressione artistica.

Tutte le informazioni su marosticasummerfestival.it