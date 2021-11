Giovane in gravi condizioni: è rimasto intrappolato nell’auto uscita di strada

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente stradale la notte scorsa a Mussolente: grave un 29enne di San Zenone degli Ezzelini, uscito di strada con la sua auto. La perdita di controllo del mezzo potrebbe essere stata provoca forse dalla velocità, da una distrazione, Dall’asfalto reso viscido dalla pioggia o da un insieme delle tre cause.

Il giovane è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo della sua auto, dopo che questa si è rovesciata in via vittoria sulla Strada Provinciale 248, che da Bassano porta a Montebelluna, all’incrocio con via Salvo D’Acquisto intorno alle 2.20 della notte fra sabato e domenica.

Lo schianto è stato violentissimo: l’auto, una Bmw bianca, è carambolata su se stessa finendo la corsa rovesciata su un fianco, col conducente rimasto incastrato all’interno. I soccorsi sono scattati subito: sul posto sono giunti i vigili del fuoco arrivati da Bassano, il suem 118 e i carabinieri. L’auto è stata messa in sicurezza dai pompieri, che poi utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici sono riusciti ad estrarre il 29enne. Il giovane è stato stabilizzato sul posto dai sanitari e quindi trasferito in ospedale in codice rosso per i traumi riportati. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.