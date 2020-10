Monsignor Silvano Tomasi, di Mussolente, diventerà cardinale il 28 novembre

C’è anche un bassanese fra i nuovi cardinali ordinati da papa Francesco: è monsignor Silvano Tomasi, originario di Casoni di Mussolente ed ex nunzio apostolico all’Onu. Ottantenne, il suo nome è stato annunciato ieri durante l’Angelus insieme a quello di altri 12 nuovi cardinali.

In segno di festa, ieri il parroco di Casoni, don Alessandro Piccinelli, ha subito dato l’annuncio alla comunità suonando le campane a festa.

“Sono molto grato al Santo Padre per aver pensato a me – è il commento a caldo rilasciato all’agenzia Sir da monsignor Tomasi – e nello stesso tempo quello del Santo Padre è un segno di apprezzamento per la mia famiglia religiosa, i padri Scalabriniani, che sono missionari da tanti anni a fianco degli emigrati, e per le suore che fanno lo stesso”.

Mons. Tomasi è il secondo cardinale del Bassanese, dopo il Segretario di Stato Pietro Parolin. Il Concistoro con la creazione dei nuovi cardinali si terrà nella Basilica di San Pietro il prossimo 28 novembre. Avendo superato gli 80 anni, il futuro cardinale non farà parte del Conclave che eleggerà il prossimo Papa.