Ricerche di un’anziana donna scomparsa: ritrovata senza vita in un canale

All’allarme lanciato dai familiari di un’anziana di Nove è seguita, nell’arco di poche ore, la tragica notizia del ritrovamento di un corpo sulla griglia di un canale d’acqua, nell’area di una centralina idroelettrica. I vigili del fuoco di Bassano del Grappa si erano precipitati subito stamattina nella zona indicata, vicina all’Oasi di Crosara e in prossimità di via Nodari, trovando poco dopo una persona che galleggiava a pelo d’acqua in una vasca di raccolta.

La vittima è un’anziana donna di 92 anni, che viveva poco distante dal luogo del ritrovamento, secondo le prime indicazioni giunte dal teatro del brutto episodio. Il cadavere è stato raccolto a valle rispetto all’abitazione, circostanza che fa pensare che la donna sia caduta inavvertitamente in acqua, forse a causa di un malore, e trascinata fino al “pettine” dell’impianto idrico.

Insieme ai pompieri bassanesi, chiamati all’intervento alle 9.30 di stamattina, anche una pattuglia dei carabinieri di Nove. Sono stati incaricati di capire come e quando la pensionata – sembra vivesse sola proprio in prossimità del corso artificiale d’acqua – possa essere finita nel corso d’acqua denominato Canale Unico, dove ha trovato la morte, probabilmente per annegamento.

Gli ultimi contatti con la 92enne risalirebbero a ieri sera, come assicurato dagli stessi familiari che stamattina hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine per ritrovare l’anziana vicentina.

