Palazzo Roberti tra le librerie più belle del mondo secondo il Financial Times

Tra le librerie più belle del mondo secondo il Financial Times c’è anche Palazzo Roberti di Bassano del Grappa. Il quotidiano economico-fiinanziario britannico ha chiesto ai propri lettori di segnalare le loro librerie del cuore e tra queste è stata inserita anche quella bassanese delle sorelle Lavinia, Lorenza e Veronica Manfrotto. Situata nel centro storico della città, in via Jacopo Da Ponte, è aperta dal 1988 ed è già nota per essere la libreria più bella d’Italia.

E come dare torto a chi la ritiene anche tra le più splendide del pianeta? Appena si entra a Palazzo Roberti, dimora nobiliare settecentesca, si respira un’atmosfera unica. Nei suoi tre piani (nell’ultimo potete ammirare degli affreschi meravigliosi) non trovano spazio solo l’esposizione e la vendita dei libri, ma anche incontri con l’autore, conferenze, concerti di musica classica, esposizioni di fotografia e tanto altro. Tra le rassegne più famose ed apprezzate organizzate dalla libreria indipendente c’è senza dubbio “Resistere” che ha portato in città autori del calibro di Luis Sepulveda o David Grossman o Alberto Angela solo per citarne alcuni.

Chi entra a Palazzo Roberti vive un’esperienza unica dove si fondono modernità e tradizione. Ogni reparto è suddiviso in settori tematici sempre accompagnati dalla grande professionalità dei librai e delle libraie che sanno sempre come guidare il cliente alla scoperta di ciò che sta cercando. Stamattina anche l’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin – originaria del bassanese – si è complimentata con la Libreria Palazzo Roberti per il grande riconoscimento: “Il nostro gioiello fatto di splendida architettura e di tanti libri è da sempre considerata una chicca per il nostro territorio e non solo per chi ama la lettura” ha scritto sul suo profilo social. A segnalare la libreria di Bassano al Financial Times è stato un cliente di nome Vittorio. Il quotidiano l’ha affiancata ad altri prestigiosi luoghi come l’Archive Bookstore di Londra o la City Lights di San Francisco.