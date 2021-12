Auto esce di strada nella notte, ferito il conducente

Erano da poco passate le 23 di ieri, lunedì 27 dicembre, quando in via Pida nel comune di Barbarano Mossano, si è udito un forte botto. Un’auto è uscita di strada autonomamente finendo la sua corsa in un fossato. Allertati i soccorsi sono sopraggiunti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco di Lonigo e i Carabinieri della vicina stazione di Barbarano Mossano. Una volta estratto il conducente dell’auto, ferito ma non in gravi condizioni, è stato consegnato al personale medico sanitario che lo ha trasportato in ospedale.