A San Silvestro niente botti e fuochi nelle aree pubbliche

Come per il 2020 anche per quest’anno San Silvestro a Thiene sarà senza botti e fuochi pirotecnici in tutte le aree pubbliche della città al fine di evitare assembramenti. Lo ha stabilito un’ordinanza firmata dal Sindaco Giovanni Casarotto che proibisce di effettuare sulla pubblica via, nelle piazze, nei parchi comunali e in tutti i luoghi pubblici frequentati dai cittadini l’accensione e il lancio di fuochi pirotecnici, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici.

«L’obiettivo– dichiara il Sindaco – è di evitare situazioni che non garantiscano un distanziamento sufficiente tra le persone e che possono quindi trasformarsi in situazioni di contagio, in un momento molto particolare in cui tutti gli sforzi sono concentrati a contenere la pandemia che sta rialzando la testa. Confidiamo che la cittadinanza si attenga scrupolosamente anche a tutte le norme e i comportamenti necessari a prevenire il diffondersi del virus».

«Ovviamente – precisa Casarotto – non stiamo parlando di divieto di botti e simili sull’intero territorio comunale, ma solo sulle aree pubbliche. Rinnovo, in proposito, il mio accorato invito a tener conto del trauma che l’esplosione di fuochi e petardi provocano negli animali domestici e di farne, perciò, un uso moderato e ragionevole, come ad esempio, nei giardini privati e nelle aree esterne condominiali. Il nuovo anno arriverà ugualmente e spetterà a noi soli, con il nostro comportamento quotidiano, civile, responsabile e attento agli altri, renderlo davvero migliore di quello che ci accingiamo a terminare».