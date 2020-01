Tragedia a Pianezze: assistente domiciliare trova morto disabile 56enne

A trovarlo, stamane, è stata l’addetta dell’assistenza domiciliare, che l’ha trovato riverso a letto, senza vita. Si tratta di un 56enne disabile di Pianezze: sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, ma i sanitari hanno potuto solo constatarne la morte.

L’uomo, in carrozzina dopo una caduta avvenuta vent’anni fa, era seguito dai fratelli ma viveva da solo nella sua abitazione in via Lorenzon ma era autosufficiente. Poco dopo le 10,30 di stamane l’addetta all’assistenza domiciliare si era recata a casa sua per prestargli le cure periodiche, ma nessuno ha risposto quando ha suonato il campanello. Ha quindi fatto intervenire i vigili del fuoco. Una volta entrati in casa, hanno trovato l’uomo morto a letto, molto probabilmente per un malore.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Del decesso è stata informata anche il magistrato di turno.