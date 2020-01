“Pippo” Pozzato lancia la volata per la tappa bassanese del Giro d’Italia. Fasci di luce rosa in città

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La carovana rosa del Giro d’Italia accarezzerà con le sue ruote le strada del Vicentino il prossimo 27 maggio 2020, con la città di Bassano del Grappa ad ospitare lo start di un tappone annunciato come decisivo, per planimetria e calendario, nella 103esima edizione della corsa rosa. Il traguardo sarà posto a Madonna di Campiglio dopo 202 chilometri di pedalate e fatica, con la città del Ponte degli Alpini a lanciare la “volata organizzativa” già in questi giorni, con l’ex ciclista pro vicentino Filippo Pozzato a guidare il comitato di tappa. Oltre che i successivi campionati italiani ospitati anche in questo caso a Bassano a giugno e una tappa del Giro Under 23.

La città omaggerà i ciclisti ai blocchi di partenza di una giornata che si pregusta già ora come spettacolare oltre che impegnativa, ricca di Gran Premi della Montagna oltre che di paesaggi suggestivi intorno. E si prepara al grande vento sportivo con una serie di iniziative parallele: la prima consiste nella proiezione di fasci di luce rosa che coloreranno la facciata della chiesa di San Giovanni nella centralissima piazza Libertà.

Ad affiancare “Pippo” Pozzato, ex campione di Sandrigo che ha raccolto successi tra Giro, Tour e Milano-Sanremo per citare i picchi di carriera, il sindaco di Bassano Elena Pavan e gli assessori Mariano Scotton e Stefania Amodeo. “Sono felice di dare il mio contributo per portare il grande ciclismo nella mia terra, che a questo sport ha sempre dato tanto – afferma Pozzato, responsabile anche dell’organizzazione dei campionati tricolori -. Devo ringraziare chi si sta adoperando in seno al Comitato, ma prima ancora la Regione Veneto, il comune di Bassano e gli sponsor, grazie ai quali si è concretizzata una straordinaria opportunità per dare visibilità al territorio”.

La prima accensione dei fasci di luce rosa avverrà domani, giovedì 30 gennaio alle 18,30.

Il Comitato Tappa annuncia inoltre che il “trofeo senza fine” tradizionalmente assegnato ai vincitori del Giro d’Italia sarà esposto al pubblico nel Museo Civico dal 16 al 20 aprile. E’ in cantiere tra le varie iniziative anche una mostra di biciclette storiche, che susciterà senza dubbio l’interesse degli appassionati.