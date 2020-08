Pullman di Svt finisce nella siepe. A bordo solo l’autista, colto da grave malore

Il pullman che perde il controllo del suo autista, colto da un grave malore mentre si trovava sul posto di guida, ha rischiato di provocare danni più importanti o addirittura una strage nel tardo pomeriggio di ieri a Bassano del Grappa. Mentre in queste ore lo sfortunato dipendente di Svt, un 50enne che vive a Tezze sul Brenta, lotta per sopravvivere a un probabile arresto cardiaco in rianimazione.

Il mezzo di trasporto pubblico non portava alcun passeggero sui sedili alle 18.15 di giovedì, ma soprattutto il pericolo riguardava pedoni o ciclisti che si fossero trovati in quei frangenti in via Cereria. Possibile che l’autista – A.M. le sue iniziali – sia riuscito a sterzare prima di accasciarsi sul posto di guida, salvando delle vite. Il bus di linea è finito su una folta siepe dopo aver divelto un cancello e un muretto con recinzione, dove il colosso da 60 posti si è incastrato arrestando la sua corsa.

Ieri sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco bassanesi delle caserma vicina e un’ambulanza del Suem con a bordo i soccorritori del servizio sanitario. I primi si sono occupati di estrarre il ferito dopo aver frantumato la portiera in vetro sul lato guida, i secondi hanno iniziato immediatamente a praticare le manovre di rianimazione cardiopolmonare per ripristinare il battito cardiaco del 50enne, sul posto, prima di trasportarlo al San Bassiano in codice rosso. Anche la polizia locale e una pattuglia dei carabinieri si sono recati nell’area dell’incidente per i rilievi e gestire la circolazione.

Successivamente i pompieri del distaccamento locale hanno prestato supporto al personale tecnico di Società Vicentina Trasporti, portando a termine il tutt’altro che agevole recupero del pullman di trasporto urbano, rimesso in carreggiata.