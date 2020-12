Carico di batterie prende fuoco lungo la Valsaugana. Intervento notturno dei pompieri

Si segnala un unico intervento dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa la scorsa notte, con chiamata di emergenza giunta da Romano d’Ezzelino e più precisamente da una stazione di servizio che si trova lungo la Ss247 della “Valsugana”.

L’allarme incendio è scattato dopo che un autotrasportatore di passaggio ha notato del fumo provenire dal cassone per lo stoccaggio di batterie da auto alle spalle della motrice che comandava. Materiale del tutto inerte, accatastato nel grande container apposito che il dipendente di una ditta milanese – dove era diretto il carico in effetti – ha provveduto a staccare subito, per poi chiedere aiuto.

Si è trattato fortunatamente solo di un principio d’incendio, che difficilmente avrebbe attecchito in profondità alimentandosi dopo una probabile scintilla anomala, ma che avrebbe potuto in ogni caso creare situazioni di allerta anche in seguito, considerando l’ambiente in cui avvenuto, vale a dire il distributore Eni con servizi annessi. Poco dopo l’una di notte una squadra di pompieri ha raggiunto il piazzale della stazione di servizio, individuando subito l’origine del problema e intervenendo con tempestività utilizzando l’autopompa e l’autobotte in dotazione: il “carico” destinato allo smaltimento è stato ricoperto di schiuma.

Tempo di attesa per il raffreddamento rispettato, poi, e dopo aver accertato le condizioni di sicurezza ripristinate il camionista ha ricevuto l’ok dagli operatori per riagganciare la motrice al cassone rimorchio ma non per proseguire il trasporto. Il carico destinato alla ditta lombarda infatti è stato “scortato” presso un’azienda di servizi ecologici ambientali del comune di Romano d’Ezzelino, dopo aver espletato i ringraziamenti di rito ai vigili del fuoco intervenuti nel cuore della notte. Pericolo scampato, anche se per l’uomo al volante la disavventura non è stata affatto elettrizzante, e nonostante le batterie poi è rimasto “scarico” dia nel morale sia per quanto riguarda il materiale che trasportava.