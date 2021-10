Due parapendii cadono fra gli alberi sul Grappa: solo graffii per i due piloti

...caricamento in corso...

E’ stata una domenica di incidenti per gli appassionati di parapendio che frequentano il Monte Grappa, quella di domenica 10 ottobre. Due infatti i piloti caduti fra gli alberi, per i quali si è reso necessario l’intervento del Soccorso alpino e del Suem 118. Entrambi i piloti hanno riportato, per fortuna, solo qualche graffio.

Entrambi gli interventi sono scattati attorno all’una di pomeriggio.

Nel primo caso l’elicottero di Treviso emergenza è stato inviato in località Costalunga a Romano d’Ezzelino, dove un pilota di 42 anni era precipitato rimanendo sospeso tra i rami a circa 15 metri dal suolo. Atterrati nelle vicinanze, il tecnico di elisoccorso ha raggiunto la pianta, ha risalito il tronco e ha liberato l’uomo per calarlo a terra.

Nel secondo caso, a perdere il controllo della vela è stato un pilota tedesco di 56 anni, caduto in Valle di Cornosega, a Borso del Grappa. Una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa si è portata sul posto e con tecniche di tree climbing ha riportato a terra l’uomo illeso.