Grave climber precipitato per dieci metri dalla parete di roccia in valle Santa Felicita

E’ grave ma non sarebbe in pericolo di vita lo scalatore di Rossano Veneto precipitato ieri in Valle Santa Felicita, a Romano d’Ezzelino, mentre era intento a scendere da una parete attrezzata.

L’uomo, il 46enne Denis Tonello, è stato portato in elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo essere caduto da un’altezza di una decina di metri nella palestra di roccia all’altezza della prima bastionata a sinistra all’ingresso della valle.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio introno alle 16.30. Tonello stava arrampicando in autosicura quando ha perso un appiglio ed è caduto, finendo nel greto in secca del torrentello sottostante. Nelle vicinanze c’erano alcune persone, tra le quali un operatore del soccorso alpino con suo figlio, che lo hanno sentito lamentarsi e sono subito accorsi da lui, facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti subito sette volontari del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa e il personale del Suem di Pieve del Grappa. Nel frattempo, è giunto sul posto anche l’elicottero di Treviso emergenza che ha calato con il verricello personale medico e tecnico di elisoccorso. Prestate le prime cure per un possibile politrauma, il 46 enne – che lamentava anche dolori alla schiena ma era lucido – è stato imbarellato, recuperato sempre con il verricello e trasportato all’ospedale di Treviso, dove è ricoverato in chirurgia ortopedica. Non sarebbe in pericolo di vita.