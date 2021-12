Il giovane giocoliere dei Record Andrea Pigato è Alfiere della Repubblica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Per il talento mostrato nella giocoleria e per aver dimostrato come una malattia può essere trasformata in un’occasione di crescita e socialità”. Questa la motivazione con cui Andrea Pigato, studente di Romano d’Ezzelino classe 2003, è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Stamattina presto Andrea, insieme alla famiglia e agli amici, al sindaco Simone Bontorin e all’assessore Franca Meneghetti, è partito in direzione Roma per ritirare la prestigiosa onorificenza al Quirinale.

Andrea all’età di otto anni ha scoperto di avere una patologia metabolica – il diabete di tipo 1 – ma non si è mai arreso dimostrando come la forza d’animo e il coraggio possano fare la differenza. Fin da piccolo è un grande appassionato di giocoleria tanto che fin dalla scuola secondaria di primo grado ha svolto volontariamente diverse attività laboratoriali nelle scuole e nei centri estivi, anche insegnando arti circensi ai bambini e coinvolgendo ragazzi disabili. Nel 2020 è entrato nel Guinness World Record come “The most juggling catches with three basketbalss in one minute”, ovvero per i movimenti di giocoleria effettuati in un solo minuto con palle da basket (in 60 secondi è riuscito a fare 229 passaggi senza far mai cadere i tre palloni). Ottimo studente, appassionato di pratica sportiva, è anche impegnato come volontario nell’Associazione giovani diabetici.

Da quando è arrivata la notizia del titolo di Alfiere della Repubblica, a Romano c’è grande gioia e soddisfazione. Oggi, giorno della consegna dell’onorificenza da parte del Capo dello Stato, il sindaco Bontorin ha postato sui social un video della partenza verso la capitale con Andrea e tutte le persone che gli vogliono bene.

Anche il presidente Luca Zaia ha voluto fare i complimenti ad Andrea, e agli altri 8 veneti insigniti del titolo di Alfiere della Repubblica: “Veri esempi di impegno civico, sono l’immagine della nostra regione, del suo futuro, di quello spirito di

solidarietà che è proprio della nostra gente. Mi congratulo con loro e riconfermo tutto

l’apprezzamento e l’ammirazione per lo spirito di volontariato che testimoniano

quotidianamente, dimostrandosi un modello per tutti i cittadini”.