Precipita col parapendio dopo il lancio dal Grappa: morto pilota tedesco 86enne

Incidente di volo mortale, poco dopo le 12.30 di oggi, sabato 5 aprile, in valle Santa Felicita a Romano d’Ezzelino: un pilota tedesco di parapendio di 86 anni è morto precipitando nel giardino di una casa a Romano d’Ezzelino, dopo essersi levato in volo dal Monte Grappa.

Juergen Vogt, classe 1939, dalle prime informazioni aveva effettuato il lancio dalla rampa di decollo Stella Alpina sul 13° tornante a Semonzo del Grappa, ad un’altezza di 700 metri sul livello del mare, poi ha perso il controllo della vela perdendo velocemente quota prima di precipitare al suolo poco sotto il primo tornante. L’impatto a terra, dopo aver sfiorato il tetto di una casa, è stato violentissimo.

Ad allertare i soccorsi chiamando la centrale operativa del Suem 118 sono stati proprio i residenti: sul posto si è precipitata l’automedica da Bassano del Grappa, i mezzi del Suem di Crespano del Grappa e l’elisoccorso, purtroppo inutilmente, in quanto l’86enne, esperto di volo, è morto sul colpo.

L’anziano si era alzato in volo in condizioni meteo ottimali e su quanto è accaduto stanno indagando i carabinieri. Fra le ipotesi, quella di un errore nel momento in cui l’uomo si è imbragato.

