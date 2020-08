Mini Cooper ribaltata e semidistrutta dopo lo scontro sulla provinciale. Un ferito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Bilancio di un uomo in ospedale, ferito ma senza pericoli per la sua salute secondo le prime indicazioni, e di due auto danneggiate in seguito all‘incidente stradale di Romano d’Ezzelino, avvenuto intorno alle 14 in zona industriale

Uno scontro particolarmente violento tra una Mini Cooper – di fatto semidistrutta dopo il ribaltamento sulla carreggiata – e una Hyundai Atos in prossimità di un incrocio. L’allarme è stato lanciato immediatamente dopo la collisione, osservato da chi stava viaggiando in quei minuti sulla sp57, arteria relativamente trafficata.

Provenienza, età e generalità del conducente della Mini non sono state diffuse, in quanto subito raccolto da un’ambulanza proveniente dall’ospedale San Bassiano, poi diretta al pronto soccorso di Vicenza per il ricovero del ferito. Contuso e dolorante, senza dubbi, dopo il ribaltamento a bordo del mezzo, ma che secondo la centrale operativa del Suem non avrebbe riportato lesioni tali da metterlo in pericolo di vita. Notizie aggiornate saranno disponibili nelle prossime ore. Nemmeno un graffio, ma solo uno spavento, invece, per l’altro automobilista coinvolto nella collisione accidentale.

Sul posto, in via Nardi all’altezza con l’intersezione di via Lughi, oltre alle forze dell’ordine pubblico e a quelle di emergenza sanitaria sono stati chiamati anche i vigili del fuoco di Bassano del Grappa. A loro l’onere di rimettere ruote sull’asfalto la vettura più danneggiata dall’impatto, dopo che il conducente era già stato aiutato a uscire in autonomia prima del loro arrivo. I carabinieri della compagnia bassanese hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.