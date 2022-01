Scuole dell’infanzia, fondi a sostegno delle rette per 218 mila euro

Le quattro scuole dell’infanzia del comune di Romano d’Ezzelino riceveranno importanti fondi, provenienti dall’amministrazione per sostenere il costo delle rette alle famiglie. Sono stati stanziati 218mila euro per l’anno scolastico in corso, 2021-2022. L’obiettivo degli amministratori è quello di garantire l’educazione dell’infanzia alle famiglie che scelgono le strutture private posizionate nelle quattro frazioni che fanno parte del comprensorio di Romano d’Ezzelino.

Da alcuni anni vengono elargiti periodicamente dei fondi per le rette mensili, inoltre con la pandemia che colpisce i cittadini da quasi due anni si sono verificate situazioni particolari che necessitano di aiuto. Per questo motivo, fanno sapere dall’amministrazione, non solo si è deciso di proseguire sulla linea degli anni precedenti ma addirittura si intende intensificare l’impegno affinché i bambini possano proseguire la frequenza negli istituiti dell’infanzia.

Interviene il sindaco di Romano d’Ezzelino, Simone Bontorin: “Fin dall’inizio del mandato in corso abbiamo posto la famiglia al centro delle nostre scelte e priorità. Una prerogativa che passa anche attraverso l’attenzione alle scuole dell’infanzia paritarie presenti nel territorio che abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a farlo, con ulteriore convinzione, in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo. Dedicare risorse ai più piccoli e alla famiglia significa investire sulla comunità e credere nel futuro e lo stiamo dimostrando anche su tanti altri fronti: dall’edilizia scolastica, agli interventi sociali, all’attenzione alle associazioni. Un ventaglio di azioni con unico obiettivo: migliorare la qualità di vita di chi vive a Romano d’Ezzelino”.

Nello specifico, per l’anno scolastico in corso, vengono erogati 218mila euro che includono un contributo a sostegno delle spese di gestione ordinaria, pro capite per ogni iscritto di 2 euro e 30 centesimi giornalieri per ogni giorno scolastico per il periodo oggetto dell’accordo ed un contributo a sostegno delle spese generali di 2.070 euro bimestrali per ogni singola Scuola.

Precisa l‘assessore all’Istruzione, Franca Meneghetti: “Nel contributo complessivo è compreso anche il contributo di 10mila euro a finanziamento del progetto “4 Sorrisi” già effettuato negli anni scolastici passati e che, visto il perdurare dell’emergenza Covid-19, viene riproposto per dare un aiuto concreto e tangibile ai bambini, ai genitori e offrire supporto al corpo docente delle Scuole dell’Infanzia. Il progetto prevede ancora l’intervento professionale di un professionista psicologo che si prenderà cura del sistema complesso che ruota attorno all’accoglienza e alla crescita del bambino in questo delicato momento storico”.