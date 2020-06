Tir invade la corsia e si scontra con un’auto e un furgone: automobilista incastrato

Un automobilista – ferito – è stato liberato dai vigili del fuoco di Bassano del Grappa dopo essere rimasto incastrato fra le lamiere dell’abitacolo della sua Audi a causa di un incidente, avvenuto nel primo pomeriggio nella frazione di Fellette di Romano d’Ezzelino.

Lo schianto ha coinvolto un autoarticolato, un furgone e l’auto ed è avvenuto sulla bretella di collegamento, in curva: dai primi accertamenti, pare che il tir in abbia invaso la corsia opposta, schiacciando contro il guardrail prima l’auto e quindi il furgone. Ad avere la peggio, l’automobilista: son dovuti intervenire i pompieri per estrarlo dall’auto accartocciata. Il ferito è stato trasportato poi in codice giallo -a causa dei traumi riportati – all’ospedaler San Bassiano. Non è in pericolo di vita.