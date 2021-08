Coppia di anziani in ospedale dopo il ribaltamento dell’Opel nel canale d’irrigazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Apprensione nel tardo pomeriggio di ieri per le sorti di due anziani vicentini, una coppia che viaggiava in auto dal centro di Rosà verso l’abitato della frazione di Sant’Anna e incappati in un grave incidente. Coinvolta una seconda vettura nella dinamica, ancora da chiarire, con a bordo due donne rimaste illese dopo lo scontro.

Non è andata altrettanto bene ai due occupanti di un’Opel Ka, impennatasi e poi caduta nel fossato adiacente alla strada in via Roncalli. Il mezzo a quattro ruote si è capovolto ricadendo sul tettuccio, complicando il lavoro dei soccorritori.

La segnalazione con richiesta di aiuto è giunta alla centrale operativa del Suem alle 18.40 di ieri, attivando i soccorsi sanitari inviati sul posto dall’ospedale di Bassano del Grappa e quelli dell’emergenza 115 con una squadra di vigili del fuoco a raggiungere l’area indicata ed estrarre la coppia di pensionati in pericolo. Entrambi sono stati salvati e affidati alle cure della squadra medica, per poi venire ricoverati al San Bassiano.

Si attende per la mattinata odierna un aggiornamento sulle loro condizioni di salute e su un un’eventuale prognosi di guarigione, dopo il comprensibile spavento provato in seguito alla carambola conclusa nel fossato. L’altro veicolo coinvolto è invece rimasto nella sede stradale. A ricostruire le esatte dinamiche e le attribuzioni di responsabilità in merito all’incidente saranno i carabinieri della locale stazione di Rosà.