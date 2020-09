Furgone in retromarcia abbatte colonnina del gas delle scuole. Pompieri a tamponare

Intervento urgente quello a cui si sono dedicati stamattina intorno alle 8 i vigili del fuoco di Bassano, chiamati a Rosà nei pressi delle scuole dopo un banale incidente che però ha creato una certa apprensione. Poco prima, infatti, un furgone commerciale in manovra di retromarcia ha abbattuto una muratura che ospita la centralina del gas a servizio del vicino plesso dell’Istituto Comprensivo, creando di fatto una potenziale situazione di pericolo.

L’urto infatti ha fatto crollare la parete in mattoni, danneggiando in modo vistoso anche i tubi e le condutture protette proprio dal manufatto.

I pompieri sono arrivati dalla vicina Bassano del Grappa con due automezzi del 115, e si sono subito adoperati prontamente per tamponare la perdita di gas dalle flange danneggiate. Nello stesso tempo, per evitare il crollo completo della piccola struttura e quindi guai ulteriori, quest’ultima è stata puntellata per salvaguardare i contatori installati al coperto. La stessa dovrà poi essere affidata ai tecnici specializzati e ai muratori per una completa sistemazione. Il conducente del furgone non ha potuto che scusarsi per l’accaduto e attendere, nel futuro prossimo, il conto da risarcire.

Per garantire le operazioni di ripristino in sicurezza, la zona è stata delimitata e interdetta al pubblico fino all’arrivo del personale della società fornitrice del servizio, che ha chiuso a monte l’erogazione per permettere la riparazione del danno. Sul posto anche gli operai del comune per la rimozione della soletta della struttura pericolante. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.