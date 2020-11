Stufa a pellet difettosa sprigiona il rogo in una villetta. Danni per migliaia di euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento di massima urgenza stamattina per i vigili del fuoco di Bassano del Grappa, poi con il supporto di una squadra di colleghi giunta dal comando di Vicenza, per aver ragione di un incendio che ha intaccato dall’interno una villetta di Rosà.

I pompieri sono partiti “di scatto” verso via Pigna, nella frazione di Cusinati, dove si trova l’abitazione martoriata da un rogo improvviso, dopo l’allarme lanciato al 118 dalle 8.45 di stamattina. Subito si sono trovati di fronte a una vasta colonna di fumo che fuoriusciva da porte e finestre dell’edificio monofamiliare, disposto su due piani.

Sette in tutto gli operatori presenti per arginare le fiamme, divampate dal seminterrato secondo le prima rilevazioni sul posto, probabilmente a causa del malfunzionamento di una stufa a pellet. Il piccolo impianto di riscaldamento si trovava in un laboratorio di hobbistica domestico, come hanno dichiarato i proprietari dell’immobile – tutti salvi, usciti dall’abitazione -, andato distrutto, con interessamento di laterizi e malte del solaio, oltre ai problemi di annerimento delle pareti causati dal fumo scuro. I danni sono estesi anche a parte degli infissi e all’impianto elettrico, per complessivamente svariate migliaia di euro.

Sul posto sono giunti nel corso della mattinata un tecnico comunale inviato dagli uffici pubblici di Rosà e i carabinieri della stazione locale. Toccherà proprio ai vigili del fuoco determinare le cause esatte dell’incendio, valutando l’effettiva “colpa” della stufa che sembra aver originato le fiamme. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione da parte delle squadre ancora al lavoro si sono protratte fin oltre il mezzogiorno di venerdì.