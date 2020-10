Furto notturno nell’azienda Mondial che produce bici di pregio: bottino da 80 mila euro

Colpo riuscito stanotte alla “Cicli Mondial” di Rossano Veneto, importante azienda del territorio che produce attrezzature sportive, in particolare mountain bike, bici da corsa e componenti per e-bike. Una banda di ignoti si è introdotta con il favore del buio nello stabilimento di via Volta, asportando decine di telaio per un valore stimato fino a 80 mila euro di merce rubata.

Unica parziale consolazione per i titolari d’azienda consiste nella copertura assicurativa al danno patito, anche se si confida che le indagini attivate stamattina dalla compagnia carabinieri di Bassano del Grappa possa portare a individuare gli autori del blitz, e restituire la merce sottratta.

I malviventi avrebbero forzato la porta d’ingresso principale del punto di esposizione, andando a colpo sicuro sui modelli già assemblati e quindi pronti per la vendita al pubblico. Tutte le bici, da corsa o mountain bike, sono di marchio Mondial e di un certo valore. Risultano rubati anche svariati kit per i motori elettrici da applicare ai mezzi a pedalata assistita, anch’essi pezzi pregiati nel mercato “nero”. Un’amara sorpresa stamattina per chi si è presentato di buon mattino per l’apertura del negozio.

Da verificare per quale motivo il sistema di allarme interno alla ditta non sia entrato in funzione, se per un guasto o malfunzionamento temporaneo oppure se l’esperta banda di malviventi sia riuscita a disattivarlo, rendendolo inservibile. Le indagini puntano a raccogliere indizi utili dalle telecamere di videosorveglianza della zona industriale, anche se sarà impresa ardua risalire all’identità degli artefici del maxi furto, tenendo sotto controllo i canali di rivendita al dettaglio, in particolare in rete.