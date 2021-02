Santa Croce, fiamme nel deposito del club di volley. Tempestivo intervento dei pompieri

Primo pomeriggio con principio d’incendio da tenere subito a bada per i vigili del fuoco bassanesi, che hanno approfittato della vicinanza tra la caserma di Ca’ Baroncello e l’area degli impianti sportivi di Santa Croce per porre rimedio in una manciata di minuti.

Tempo di giungere sul posto, intorno alle 13.45 di giovedì, dopo l’allarme scattato nei locali intorno alla pista di atletica di via Rosmini, intorno al campo di calcio, dove all’interno di un box di attrezzature sportive si stava innescando un rogo, per cause sconosciute.

Il tempestivo intervento dei pompieri armati di estintore ha permesso di limitare al minimo i danni patiti da una società sportiva di pallavolo di Santa Croce, proprietaria del materiale contenuto nella rimessa dove si è verificato il problema nel primo pomeriggio. Essenziale in questo caso è stato il tempo di “reazione” da parte delle forze del 115 che hanno evitato il coinvolgimento di tutti gli attrezzi intorno, che avrebbero altrimenti alimentato fiamme ben più voraci e messo in serio pericolo anche le strutture attigue.

Secondo le prime indicazioni giunte da Bassano del Grappa a bruciare sarebbe stato prima di tutto il materiale cartaceo, aspetto che lascia intendere come sussistano più spiegazioni possibili, prime fra tutte l’evento accidentale. Ma non si esclude alcuna ipotesi, tra cui la bravata finita male. Le cause del principio d’incendio non accertate nell’immediatezza sono comunque al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la bonifica di tutto il materiale depositato, mentre la stima dei danni verrà effettuata dai dirigenti della società sportiva, per quanto appaiano contenuti.