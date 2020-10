Schianto all’incrocio fra un’ambulanza e un’auto: ferita una donna

Un’ambulanza è rimasta coinvolta in tarda mattinata a Bassano del Grappa in un violento schianto: a rimanere ferita la donna alla guida della vettura, che si è capovolta.

L’incidente è avvenuto alle 11.5 in Via Ca’ Dolfin, all’incrocio con via Didimo Mantiero.

I vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto dal locale distaccamento e hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la donna alla guida dell’auto era già stata presa in cura dai sanitari del 118. Le due ambulanze intervenute hanno trasferito in ospedale l’automobilista ferita e il paziente che viaggiava nell’autolettiga coinvolta nel sinistro. La polizia stradale e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.