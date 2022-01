Schianto fra una moto e un veicolo in viale Vicenza: morto un centauro. Traffico in tilt

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio a Bassano del Grappa, in viale Vicenza: un motociclista ha perso la vita nello scontro della sua motocicletta con un’auto.

La vittima sarebbe un uomo di circa 50 anni, per il quale i soccorsi sono stati inutili. L’incidente è avvenuto alle 16.40: dai primi accertamenti pare che l’auto, proveniente dal centro di Bassano, stesse svoltando a sinistra nel parcheggio di alcune attività commerciali. Il traffico dell’importante arteria è ancora bloccato per i rilievi delle forze dell’ordine e la rimozione della salma: alle 18.45 l’intervento era ancora in corso e la strada è chiusa al traffico fra la rotonda Metalba e l’incrocio per Nove. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia locale di Bassano, intervenuta con 4 pattuglie più una di supporto inviata dai carabinieri per gestire il traffico.

Notizia in aggiornamento