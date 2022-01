Lavoratori sfruttati e vessati, bufera sulle Fonti di Posina: 7 indagati. Ombre di ricatti a sfondo sessuale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pesante provvedimento nei confronti di tre manager dell’azienda di imbottigliamento di acque oligominerali con sede a Posina nota per il brand commerciale Acqua Lissa legato alla società “Fonti di Posina spa”: la Procura di Vicenza ha notificato al terzetto di dirigenti la misura cautelare interdittiva per ciascuno di essi, con la grave accusa di sfruttamento del lavoro. Oltre a loro, altri quattro collaboratori risultano indagati.

Più lavoratori sarebbero stati costretti a sopportare turni fino a 15 ore ininterrotte, secondo la versione raccolta dalle Fiamme Gialle vicentine, con manodopera costretta a subire delle vessazioni “per mano” di un soggetto interno all’azienda secondo modalità tipiche – e del tutto vietate in Italia – del caporalato. Con l’ombra infine di ricatti a sfondo sessuale e di favorire l’immigrazione clandestina di lavoratori stranieri, anche minori.

I capi di reato emersi in questa fase preliminare si riferiscono all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato, violenza sessuale, favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali nel territorio dello Stato, utilizzo di manodopera clandestina, possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi e falsità materiale commessa da privato. Le indagini erano scaturite in seguito all’esposto presentato da tre operai di nazionalità moldava, formalmente dipendenti di una cooperativa esterna – con sede in Lombardia – ma sotto le direttive dell’azienda altovicentina, con sede nel comune dell’omonima valle. In tutto sono 7 le persone indagate a vario titolo, le cui identità rimangono per ora riservate secondo il principio di presunzione d’innocenza, con l’interdizione a svolgere determinate mansioni per 12 mesi comminate al presidente del consiglio di amministrazione, al direttore dello stabilimento e al responsabile del magazzino.

A condurre la prima fase di investigazione sul caso è la tenenza della Guardia di Finanza di Schio, dopo aver raccolto le testimonianze dirette dei tre lavoratori stranieri, per ricostruire i contorni vicenda che li riguarda da vicino, per poi “scoperchiare” altre condotte illecite. In seguito i militari delle Fiamme Gialle si sono recati presso la sede della società vicentina, attiva nel settore dell’imbottigliamento di acqua minerale e di bibite analcoliche, al fine di confermare o smentire la veridicità delle condotte di “sfruttamento del lavoro” lamentate. Poi, sarebbe emerso ben altro dalle “acque” di Posina, su altre fattispecie finite sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Vicenza che ha coordinato le indagini. Allo stato attuale, i finanzieri scledensi hanno trovato riscontro di turni di lavoro definiti in comando come “massacranti“, fino a 15 ore giornaliere senza interruzioni, mancate fruizioni di pausa pranzo e riposi festivi, corresponsioni di gran parte degli stipendi “in nero” (al fine di occultare gli effettivi orari di servizio), il tutto sotto la costante minaccia di un ingiusto licenziamento. In questo quadro è emersa anche la figura di un connazionale dei presunti vessati anch’egli originario della Moldavia, il quale avrebbe assunto le funzioni “caporale” allo scopo di arruolare in madrepatria lavoratori stranieri predisponendo documenti di identità falsificati su cui sono in corso accertamenti.

Di fatto, il sospetto è che questo soggetto favorisse l’immigrazione clandestina. Inoltre, altri capitoli d’indagine sono riservati alle mansioni a cui erano destinati i dipendenti “esterni”, tra quella di carrellisti utilizzando muletti meccanici senza possedere la licenza di utilizzo. Un rischio evidente per l’incolumità degli stessi e del personale intorno. Da chiarire anche i contorni di due episodi a sfondo sessuale, con lo stesso “caporale” che sarà chiamato a rispondere dell’accusa di aver tentato di imporre prestazioni a dei nuovi dipendenti appena assunti. Non ultima, tra le segnalazioni alla Procura, anche l’impiego di un minore all’epoca dei fatti, nato nel 2003, inserito in organico con dati anagrafici fittizi per fargli attribuire un codice fiscale e farlo figurare come ragazzo già maggiorenne.

L’ordinanza del Tribunale di Vicenza firmata in queste ore ha di fatto aperto un fascicolo su una vicenda dai molteplici risvolti di rilevanza anche sul piano penale che inevitabilmente scatenerà una bufera sull’azienda Fonti di Posina. Un’azienda che dà lavoro a circa 50 dipendenti, per un fatturato annuo che si aggira sui 20 milioni di euro.