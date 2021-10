Il cordoglio della politica per la scomparsa di Mirella Cogo. “Un sindaco dal cuore grande”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tra i moltissimi messaggi di cordoglio per l‘improvvisa scomparsa del sindaco di Schiavon Mirella Cogo, venuta a mancare nel corso della notte, non mancano quelli da parte del mono della politica locale. Il presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco la ricorda come “capace, forte e intelligente, un amministratore che aveva a cuore la sua terra e che alla sua comunità ha dato tanto. Ho saputo stamattina della sua scomparsa, una notizia che mi ha colto di sorpresa e per questo ancor più dolorosa” ha detto.

“Mirella è stata l’esempio di cosa voglia dire mettersi a servizio del proprio comune con passione e senso civico – prosegue -. Sempre disponibile all’ascolto, aperta al dialogo, mai sopra le righe, mai fuori luogo. Sapeva fare squadra con i suoi consiglieri e i suoi assessori, ma anche con i colleghi sindaci del vicentino, pronta a battagliare con tenacia per le giuste cause, ma cercando l’accordo, non lo scontro. Mirella non si è tirata indietro mai, neanche quando avrebbe forse voluto dedicarsi ad altro, dopo tanti anni in amministrazione come consigliere e sindaco, ma a gran voce i suoi concittadini la volevano sindaco per il terzo mandato e con profondo senso di responsabilità ha accettato. Esprimo il mio più sincero cordoglio alla sua famiglia, alla sua Schiavon e alle tante persone che le hanno voluto bene. La sua scomparsa improvvisa lascia un vuoto enorme, ma lascia anche un’eredità altrettanto enorme in termini di valori, di idee, di opere nel territorio, di servizi alle persone”.

Anche il vice presidente del consiglio regionale Nicola Finco ha voluto rendere omaggio a Mirella Cogo e sulla sua pagina Facebook l’ha ricordata come “un’amministratrice dal cuore grande che sarà difficile dimenticare”. Parole di stima e vicinanza alla comunità di Schiavon e ai familiari arrivano, poi, dal consigliere regionale del Partito Democratico Giacomo Possamai: “In questi anni è stata un esempio di cosa significhi mettersi al servizio della propria comunità e impegnarsi per il bene del territorio, al di là delle differenze politiche. La conoscevo da tempo perché era ormai una dei decani tra gli amministratori vicentini, dotata di una tenacia e di una determinazione fortissima, ma soprattutto innamorata del suo paese. Anche in quest’ultimo anno da consigliere regionale sono state numerose le occasioni di confronto volte con lei, perché era una persona totalmente dedicata al bene del suo paese e alla vita amministrativa”.

Anche diversi sindaci del territorio hanno manifestato incredulità e profondo dispiacere per l’improvvisa scomparsa di una donna che a parole e fatti credeva che “le persone vengono prima della politica”. Tra i primi cittadini a renderle omaggio Elena Pavan di Bassano del Grappa, Francesco Dalmonte di Pove, Germano Racchella di Cartigliano, Matteo Forlin di Gambugliano e tanti altri. Intanto sui social, e non solo, si stanno moltiplicando i messaggi di affetto, stima e riconoscenza nei confronti di Mirella Cogo e della sua famiglia.