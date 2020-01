Strada provinciale chiusa e case evacuate per una fuga di gas metano – VIDEO

Alle 12.30 di venerdì 24 gennaio i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 248 Schiavonesca-Marosticana al chilometro 20 a Schiavon, all’incrocio fra via Roma e via Olmi, per la rottura di una tubazione di gas metano di media pressione, avvenuta durante la posa in opera della tubazione della fibra ottica. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei pompieri, arrivate con tre automezzi e 12 operatori da Vicenza e Bassano, si sono posizionate a monte e a valle attivando tutte le procedure di sicurezza: sono state evacuate anche le abitazioni limitrofe per circa un centinaio di metri nei pressi del luogo della perdita. La circolazione lungo la strada è stata interrotta e deviata su viabilità alternativa.

Il flusso di gas è stato interrotto dopo la chiusura a monte delle valvole di chiusura della rete di distribuzione del metano. I vigili del fuoico hanno poi provveduto ad effettuare le operazioni di bonifica di tutta zona interessata dalla perdita.