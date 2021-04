Scivolata in moto, 34enne bassanese finisce fuori strada. Trasportato in eliambulanza

Si trova da ieri ricoverato in ospedale a Padova un giovane centauro di 34 anni, vittima di un incidente stradale che sarebbe avvenuto senza il concorso di altri veicoli intorno alle 18.30 di domenica. L’allarme è stato lanciato da Fontaniva, paese del Padovano pochi chilometri oltre il confine con la provincia vicentina.

Le condizioni del motociclista vicentino di residenza e di nazionalità straniera sono apparse subito serie ai soccorritori intervenuti in contrada Belgio si un tratto di strada asfaltata in mezzo alla campagna.

Nel corso della serata è emersa l’identità della vittima del grave incidente: si tratta di A.G., giovane originario della Moldavia ma da tempo in Veneto. Vive a Bassano del Grappa con la famiglia. Fatale per lui una probabile valutazione errate nell’impegnare una curva, forse una disattenzione che gli ha fatto perdere il controllo della sua motocicletta, scivolando sul pavimento stradale e venendo catapultato su un terreno agricolo.

La gravità delle lesioni riscontrate dal personale di soccorso sanitario del 118 ha consigliato l’intervento di un’eliambulanza per accorciare i tempi di ricovero dell’uomo, indirizzato subito al nosocomio del capoluogo patavino. Dove è stato trasportato ieri, in codice rosso, e dove trova assistito in prognosi riservata per i politraumi subiti nella caduta dalla sella dopo aver trascorso la notte sotto osservazione.

Sul posto per i rilievi, come si legge nelle testate di cronaca padovane, i carabinieri di Piazzola sul Brenta. Avrebbero raccolto le testimonianze di alcuni residenti, gli stessi che hanno dato l’allarme e offerto i primi soccorsi.