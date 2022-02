Scontro tra auto e monopattino, giovane trasportato all’ospedale in stato di coma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato un impatto molto violento quello avvenuto nella serata di ieri, giovedì 24 febbraio alle 21.40, un giovane 19enne alla guida di un monopattino elettrico è stato investito da una Lancia Y condotta da una donna 40enne. Le dinamiche del sinistro sono ancora al vaglio della polizia locale di Bassano del Grappa intervenuta dopo la segnalazione ricevuta dalla centrale operativa del 118.

Il giovane che al momento del grave episodio era sprovvisto di documenti, è stato identificato solo successivamente essere F.B. P. di nazionalità straniera, viaggiava in via San Vito nel territorio comunale di Bassano del Grappa quando all’improvviso è stato colpito dall’auto. La donna alla guida, sotto shock per l’urto, non ha saputo dare indizi ai militari e i rilievi si sono verificati complessi per la mancanza di segni sulla carreggiata o materiale dei due mezzi che non hanno riportato danni. Ad avere la peggio è stato proprio il ragazzo che a causa del forte trauma cranico è stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in stato di coma e si trova tutt’ora nel reparto di rianimazione.

Gli agenti della polizia Locale hanno impiegato circa due ore per espletare le operazioni di rito e non hanno rinvenuto alcun dispositivo di protezione indossato dal ragazzo. La normativa sulla guida dei monopattini non prevede infatti l’obbligo del casco per persone maggiorenni. Sul posto anche il Suem che ha prestato le prime cure al ferito prima della corsa al nosocomio cittadino.