Serata di Halloween con furti da… incubo: il ladro non riusciva a forzare gli ingressi

Lo scassinatore maldestro si è visto rifilare un indigesto scherzetto da parte dei carabinieri di Bassano del Grappa. Durante la tarda serata di Halloween, venerdì scorso, mentre cercava di approfittare delle vie periferiche semideserte a causa della chiusura anticipata dei locali, un 45enne pregiudicato stava armeggiando (inutilmente) su alcune serrande degli esercizi chiusi, allo scopo di introdursi all’interno e arraffare qualcosa di prezioso.

Armato di arnesi da scasso, però, si è rivelato assai impacciato nel loro utilizzo facendo un tal baccano da attirare l’attenzione di un residente che ne ha segnalato la presenza al 112.

Una pattuglia giunta sul posto in pochi minuti ha trovato l’uomo indicato in via Lusiana, laterale di viale Vicenza nell’area Ovest della città, ancora intento nel cocciuto tentativo di forzare gli ingressi di vari negozi della zona. Poco prima si era arreso di fronte di fronte alla chiusura ermetica a prova di ladruncolo della Croce Azzurra Padova, rivendita di articoli per animali. In almeno tre casi il rapinatore mancato ha causato danni agli infissi senza tuttavia creare la breccia che si aspettava, come verificato in seguito nei punti vendita all’Electronic Service e al centro estetico “Sun Express”, entrambi poco lontano.

Un tris di buchi nell’acqua che non lo aveva ancora del tutto scoraggiato nel corso della serata da dolcetto o scherzetto che lo avrebbe infine lasciato a bocca asciutta, visto che l’equipaggio di carabinieri inviato dal comando ha “beccato” il noto malvivente con un cacciavite ancora in mano e di un coltello da cucina (con la ma da circa 20 centimetri), gettati poi in un contenitore per rifiuti proprio sotto lo sguardo dei membri della pattuglia in avvicinamento. Circostanza che è valsa l’ordine di arresto in flagranza di reato per Alessandro Cenere, che in queste ore sarà giudicato per direttissima dopo aver trascorso la notte in cella.