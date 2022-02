Si ritrovano in piazza per brindare contro il green pass, denunciate 14 persone

Circa 350 persone hanno raggiunto Piazza Libertà a Bassano del Grappa sabato scorso, 19 febbraio, per intonare cori e alzare calici di vino al cielo contro il green pass. La manifestazione, non preavvisata, ha avuto inizio alle 17.45 e da subito non ha destato pensieri vista la presenza di famiglie con bambini e vari gruppetti. Tutto lasciava presagire ad un normale giro in centro come avviene abitualmente il sabato pomeriggio. Da li a poco, però, i militari hanno intuito che così non era iniziando ad investigare sul reale motivo di tante presenze.

Dopo le 19 la piazza era completamente occupata e le persone presenti hanno iniziato a stappare bottiglie di vino e a consumare cibo. Sono partiti cori con i bicchieri al cielo che intonavano il canto tipico dei movimenti di protesta “no green pass” (“La Gente come Noi non Molla Mai”), trasformando il “semplice assembramento” in una vera e propria manifestazione non preavvisata in un luogo, oltretutto, inibito allo svolgimento di qualsiasi iniziativa pubblica.

Nel corso della protesta sono state individuate persone che avevano partecipato nei mesi scorsi ad altre iniziative “no green pass” provenienti da tutta la provincia e anche da fuori. l’invito è stato postato (e accolto) sui social network da attivisti in forma anonima ma a quanto pare ben introdotti visto l’elevato riscontro di presenze. In seguito alle indagini della polizia sono state riconosciute e denunciate 14 persone presenti alla manifestazione ma molte altre potrebbero essere emesse visto che gli inquirenti stanno visionando i filmati dell’evento.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone denunciate in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.