Evade dai domiciliari e s’imbatte nei carabinieri. Dopo la fuga manette per un 34enne

Non poteva passare inosservato, visto che il suo volto era ben conosciuto a tutte le forze dell’ordine, trattandosi di un noto pregiudicato. E’ così sono scattate le manette ai polsi di Daniele Cari, 34enne sinti che non aveva alcun titolo per girovagare dalle parti di Solagna, nel pomeriggio ieri, in quanto era tenuto a rimanere in stato di arresti domiciliari.

Regime di custodia “leggera” da cui di fatto era evaso da almeno due mesi, secondo gli accertamenti portati in campo dai militari dell’Arma.

Alla vista dei carabinieri della stazione locale, Cari se l’era data a gambe, trovando rifugio presso dei parenti. Non ci hanno messo molto gli stessi garanti della pubblica sicurezza a rintracciarlo da quelle parti, conoscendo le sue abitudini e i suoi contatti. La sua fuga infatti è durata l’arco di poche decine di minuti, scovandolo in un nascondiglio presso quegli stessi congiunti che sono stati di conseguenza denunciati per favoreggiamento, avendolo accolto in casa propria.

Il 34enne si trova da ieri in una cella del carcere circondariale di Vicenza, dopo l’evasione personale conclusa con l’arresto in flagranza di reato. Sono state invece denunciate a piede libero per favoreggiamento personale C.M., 27enne e H.T., 34enne, parenti stretti e anche loro pregiudicati di lungo corso. Difficilmente potranno smentire l’accusa nei loro confronti: non potevano non sapere che il parente “fuggiasco” era latitante e costretto ai domiciliari.