Morto il fondatore della Isello Vernici, distrutta dall’incendio del 2019. Addio a Corrado

Sessant’anni di storia imprenditoriale e di passione d’altri tempi sono stati interrotti da un attacco di cuore e dall’addio a Corrado Alessandro Isello, imprenditore valdagnese che ha dato il suo nome alla fabbrica di vernici con sede a Brendola, salita purtroppo alla ribalta della cronaca nell’estate del 2019 per un devastante incendio.

Ben più importante da evidenziare, in questi giorni di lutto in particolare a Valdagno, città di residenza, è l’attività intrapresa dalla “Isello Vernici” che per più decenni ha dato lavoro a decine di famiglie della zona.

L’imprenditore vicentino lascia le due figlie Marina e Roberta a causa di un malore di natura cardiaca, andando a raggiungere in cielo la moglie Catterina, scomparsa poche settimane fa. Un nuovo dolore ravvicinato, quindi, per discendenti della coppia. Corrado Isello aveva compiuto 83 anni, e fino a pochi anni fa continuava a tenere in mano in prima persona le redini dell’azienda che aveva fondato nel 1960.

Lui, nonostante in pensione, insieme ai familiari aveva avuto la tenacia di spazzare via le macerie dopo il rogo del luglio di due anni e mezzo fa, ai primi luglio 2019, rialzando la testa e rimettendosi gradualmente in affari. L’ultimo saluto comunitario gli sarà riservato venerdì 4 febbraio, domani mattina, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale della frazione di Ponte dei Nori.

“Esempio di vita e di generosità. Porteremo sempre nel cuore l’amore e il bene che ci hai donato”, così lo hanno voluto ricordare le due figlie, portando avanti il suo esempio ed ora anche il suo ricordo.