Fugge dagli arresti domiciliari: “pizzicato” dai Carabinieri 39enne del posto

Riacciuffato dagli uomini dell’Arma il destinatario di una condanna agli arresti domiciliari, sorpreso a infrangere quanto previsto dopo alcuni reati commessi nell’estate del 2022. Un risultato reso possibile grazie alla mirata attività di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Thiene con specifici servizi attuati negli ultimi giorni nelle zone ritenute più sensibili dal punto di vista della sicurezza pubblica ed in particolare per prevenire e contrastare furti in abitazione.

I militari dell’Arma hanno infatti ulteriormente intensificato negli ultimi giorni i servizi esterni sul territorio, con posti di controllo sulle principali arterie stradali e verifiche presso esercizi pubblici, nell’ambito dei quali hanno rintracciato e tratto in arresto appunto l’uomo risultato essere destinatario di ordinanza di carcerazione. In particolare, a Dueville, i militari della locale Tenenza hanno controllato e poi arrestato il cittadino italiano, di 39 anni, domiciliato nel paese, a carico del quale pendeva un provvedimento restrittivo definitivo dovendo scontare una pena di 11 mesi di reclusione per aver commesso alcuni furti nel mese di luglio 2022 nella provincia di Padova.

L’uomo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Padova, è stato dunque condotto dai militari dell’Arma presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.