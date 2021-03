Salvata bimba di quattro anni caduta per 15 metri in una trincea sul Grappa

Momenti di panico nel pomeriggio sul versante vicentino del monte Grappa, dove una bambina di soli quattro anni e caduta per quindici metri all’interno di una trincea: dopo un laborioso intervento del soccorso alpino e dei pompieri è stata tratta in salvo e se l’è cavata solo con una serie di contusioni.

L’allarme è scattato alle 16.10: dalle prime informazioni dei familiari, pareva che la piccola fosse caduta solo per qualche metro, ma la situazione si è rivelata per i soccorritori più complicata e difficile. Madre, padre e 4 bambini di Romano d’Ezzelino durante una passeggiata lungo la Strada delle Penise (una facile passeggiata ad anello che costeggia il versante ovest dei Colli Alti, accessibile anche ai bambini e alle carrozzine) erano entrati in una galleria della Grande Guerra, che penetra nella montagna per una cinquantina di metri e termina in un pozzo alto una quindicina aperto nel terreno. Ed è qui che una bimba di 4 anni, non vedendolo nell’oscurità, era caduta.

Scattato l’allarme lanciato dai genitori, è stato attivato il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, mentre l’elicottero del Suem di Treviso emergenza è giunto sul posto e ha sbarcato l’equipe medica e il tecnico di elisoccorso. Questi si sono subito inoltrati nella galleria, mentre l’eliambulanza volava a imbarcare tre soccorritori in supporto alle operazioni, saliti poi fino all’ingresso della grotta con l’ambulanza del Suem. Il tecnico dell’elisoccorso nel frattempo ha allestito un ancoraggio per scendere dalla piccola, che non ha mai smesso di rispondere ai soccorritori e nonostante la piccola età si è mostrata collaborativa.

Uno dei tecnici si è quindi stato calato, l’ha assicurata e dotata di un caschetto e insieme sono poi stati recuperati. Dopo che il personale medico le ha prestato le prime cure per un probabile trauma al mento e al polso, assieme ai vigili del fuoco è stato completato il recupero. La bambina è stata quindi imbarcata e trasportata all’ospedale di Treviso. Hanno collaborato al soccorso anche i vigili del fuoco di Bassano e Treviso.