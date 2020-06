300 grammi di cocaina per la “piazza” bassanese: arrestato uno spacciatore

Nuovo colpo allo spaccio di cocaina nel Bassanese. Lo hanno messo a segno i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Bassano del Grappa, che hanno arrestato uno spacciatore marocchino e sequestrato 300 grammi di “polvere bianca”.

L’indagine è iniziata pochi giorni fa, quando, ricevuta notizia di un florido spaccio di droga nel bassanese, i militari dell’Arma hanno iniziato una serie di servizi di osservazione e pedinamento che in breve, portavano a riconoscere una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine: Rachid Dahir, 45enne marocchino residente a Tezze sul Brenta, con un “pedigree” criminale di prim’ordine: si è già infatti macchiato di reati pesanti come violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia ed altro.

Domenica scorsa, in tarda serata, una gazzella del radiomobile lo ha fermato mentre, con a bordo della sua auto anche la moglie e il figlio, stava impegnando una rotatoria sempre in zona Tezze sul Brenta. I militari sospettato che la presenza a bordo dei familiari servisse proprio per sottrarsi a eventuali controlli delle forze dell’ordine. Una volta controllati i documenti, i carabinieri gli hanno chiesto, senza troppi giri di parole, se stava trasportando stupefacenti.

Dahir, senza esitare, ha risposto di si e ha mostrato un involucro con 300 grammi di cocaina, avvolta in un contenitore di plastica. A quel punto, è stato portato in caserma dove l’auto è stata passata a setaccio, senza che comunque fossero rinvenuta altra droga. Nel frattempo, un’altra squadra di militari, ha perquisito l’abitazione dell’uomo, anche qui inutilmente. Dahir è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria e dopo le formalità di rito, accompagnato alla casa circondariale di Vicenza.