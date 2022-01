Cade da una scala, muore operaio 25enne. Ennesima tragedia sul lavoro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Altra tragedia sul lavoro avvenuta questa mattina, mercoledì 5 gennaio, a Tezze sul Brenta quando erano da poco passate le 10.45. Nell’azienda Fen srl, che ha la sua sede operativa in via Sole 72 ma con base amministrativa a Bologna. A perdere la vita Andrea Soligo di 25 anni dipendente di una ditta di impianti elettrici di Riese Pio X. L’operaio era impegnato in un intervento di manutenzione e, al momento del fatto, si trovava su una scala.

Il giovane classe 96′, di nazionalità italiana, sposato con Giorgia Nicole e padre di due bambini in tener età, risiedeva in via Carducci a Vedelago, in provincia di Treviso. A costargli la vita una caduta da circa tre metri di altezza che ha visto lo sfortunato lavoratore sbattere violentemente la testa a terra. L’allarme è stato lanciato dai dipendenti dell’azienda che hanno capito immediatamente la gravità della situazione. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bassano del Grappa per un disperato tentativo di strapparlo alla morte, tutti gli sforzi però si sono resi vani e l’operaio è deceduto per i gravi traumi riportati.

Sul posto sono giunti i tecnici dello Spisal assieme ai Carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Il magistrato di turno, informato della tragedia, è in attesa di ricevere la relazione per procedere come da prassi.