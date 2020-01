Rientra a casa in bicicletta con la spesa: anziano travolto e ucciso da un’auto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora sangue sulle strade. Nella giornata di ieri si è registra un’altra vittima da incidente stradale: si tratta di un pensionato di 84 anni, travolto in sella alla sua bicicletta mentre rientrava nella sua abitazione di Tezze sul Brenta. Per Francesco Bizzotto, anziano del posto, non c’è stato nulla da fare dopo l’urto con una Ford Fiesta avvenuto poco dopo le 17 nella zona di Granella. A investirlo un giovane di 27 anni (A.Z. le iniziali), che viaggiava solo nella vettura. Il corpo del pensionato ha sfondato il parabrezza per poi ricadere sull’asfalto, un doppio impatto letale che non ha lasciato margini di speranza agli operatori del 118 intervenuti dall’ospedale S. Bassiano in pochi minuti.

I primi a soccorrere la vittima dell’investimento sarebbero stati alcuni commercianti dopo aver udito dall’interno dei loro negozi un forte impatto proveniente dalla strada. Tutti si sono prodigati per chiedere aiuto e fare quanto possibile in attesa del Suem dell’Ulss 7 Pedemontana, ma ormai il cuore dell’anziano vicentino si era incontrovertibilmente fermato in seguito ai molteplici traumi subiti. Si prospetta, per l’investitore, l’accusa formale di omicidio stradale. Per la famiglia Bizzotto, invece, un improvviso quanto doloroso lutto da affrontare.

La notizia del dramma consumatosi in paese ha subito girato di porta in porta, suscitando cordoglio diffuso tra i tedaroti, molti dei quali conoscevano l’ex commerciante da tempo in pensione.