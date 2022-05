Tragedia nella notte: auto si schianta su un muretto. Morto un 19enne, due feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Uno schianto tremedo ha svegliato, poco dopo le 4 di domenica mattina 8 maggio, gli abitanti di via Asiago a Bassano del Grappa a causa di un’auto finita fuori strada contro un muretto all’altezza del civico 154. Il bilancio è drammatico: un 20enne di Nove è morto sul colpo e due ragazzi sono rimasti feriti, fra cui una minorenne.

Immediati i soccorsi sul posto (una laterale di via Capitelvecchio, nel quartiere di Borgo Asiago). Insieme ai vigili del fuoco dal locale distaccamento, sono giunte le ambuanze del Suem 118, accorse dal vicino ospedale. I pompieri hanno messo in sicurezza la Mercedes A 180, guidata da un 25enne di Marostica, ed estratto i tre giovani rimasti incastrati nell’abitacolo. Purtroppo, nonostante i soccorsi del personale sanitario, il medico ha dovuto dichiarare la morte del passeggero 20enne.

Gli altri due giovani feriti (una 17enne e il guidatore 25enne, entrambi di Marostica) sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale, a Vicenza e a Bassano, con ferite di media gravità. Non sono in pericolo di vita. I carabinieri della sezione radiomobile di Bassano hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.

La salma dello sfortunato ragazzo – del quale non sono state ancora rese note le generalità – è stata messa a disposizione dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza. Accertamenti sono tuttora in corso per accertare eventuali responsabilità. Alle operazioni hanno partecipato anche i carabinieri di Romano d’Ezzelino.

Notizia in aggiornamento