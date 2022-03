Tutti uniti intorno a Erio, ex edicolante. Lunedì l’investimento sulle strisce. Il “pirata” è ricercato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Salvo imprevisti dovrebbe riprendersi e conservare solo un brutto ricordo dell’incidente che lo ha visto venire investito da uno sconosciuto ma, “Erio” l’edicolante, si trova ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bassiano. Saverio Carraro – questo il suo nome completo – oggi in pensione è stato a lungo il rivenditore di giornali e riviste di fiducia per tanti bassanesi che bazzicavano in piazza Montevecchio, nel cuore del centro di Bassano sulla sponda est del Brenta.

Lunedì intorno alle 20.30, con il buio, l’esercente in riposo da alcuni anni è stato travolto mentre stava camminando sul passaggio pedonale di via Passalacqua su via IV Armata in compagnia di un cagnolino che teneva al guinzaglio, almeno lui illeso. Violento l’impatto tra l’autovettura che lo ha colpito e l’uomo, rimasto a terra dolorante e inerte, soccorso da alcuni passanti che hanno composto il numero d’emergenza del 118. Chi era alla guida del veicolo che lo ha investito, invece, dopo un attimo di titubanza è ripartito, senza prestargli soccorso nè sincerarsi in alcun modo delle sue condizioni di salute. Macchiandosi quindi di un altro reato.

A distanza di cinque giorni il pensionato sembra aver oltrepassato la fase più difficile, dopo essere stato stabilizzato dalla squadra d’emergenza sanitaria del Suem e affidato al pronto soccorso del polo cittadino. All’indomani dell’investimento del pedone, oltre ai tanti cittadini bassanesi preoccupati per la sorte dello storico edicolante, la figlia Cristina ha chiesto aiuto per rintracciare il responsabile, presentando una denuncia e lanciando un appello su Facebook, attraverso i gruppi frequentati dai bassanesi. Lesioni gravi in conseguenza di incidente stradale e omissione di soccorso saranno le possibili conseguenze sul piano penale a cui andrà incontro l’automobilista incauto e in questo caso lecitamente da definire anche vigliacco che non si è curato dell’anziano sbalzato sull’asfalto.

Solo se si presenterà spontaneamente alle forze dell’ordine, potrà parzialmente rimediare e attenuare la sua posizione. Oltre ad alcuni testimoni, anche le videocamere di sorveglianza della zona forniranno elementi utili per risalire dalla targa del veicolo, pare un’utilitaria, fino al guidatore effettivo al volante lunedì sera, oggi additato dell’infamante etichetta di pirata della strada. Saverio Carraro è stato soccorso in codice rosso, raccolto incosciente dalla strada e avviato subito in ospedale, dove si sarebbe gradualmente ripreso dopo il risveglio. Ora e stabile, con la speranza che possa ristabilirsi salvo la cautela dovuta in questi casi di traumi violenti per possibili complicazioni. Lo attenderà una lunga riabilitazione per i traumi multipli eredità dell’incidente.

In centinaia hanno mandato messaggi di incoraggiamento, oltre ai post colmi di rabbia per il mancato soccorso all’amatissimo ex edicolante della porta accanto, confortando i familiari che gli stanno vicino nel percorso di recupero. E nella richiesta che sia fatta piena giustizia.