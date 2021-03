Ulss 7, accelerata sulle vaccinazioni: due nuove sedi a Bassano e in Altopiano

L’Ulss 7 Pedemontana si prepara ad accelerare la campagna di vaccinazione anti-Covid, non solo con l’estensione dell’attività 7 giorni su 7, ma anche con spazi più ampi per poter operare con più linee di vaccinazione in parallelo e gestire un afflusso più intenso di cittadini, garantendo comunque il distanziamento sociale.

Con queste finalità, dalla prossima settimana il punto di vaccinazione di Bassano, fino a oggi in Rondò Brenta, sarà trasferito al Pala Anganaro (viale Asiago, 78), dove potranno essere attivate fino a 8 ambulatori per la vaccinazione, contro le 3 presenti nella sede precedente.

Con gli stessi obiettivi, anche il punto di vaccinazione sull’Altopiano di Asiago sarà trasferito: dalla settimana prossima non sarà più presso la sede dell’Unione Montana ad Asiago, ma nel Palazzetto dello Sport a Roana, dove potranno essere attivate fino a 6 linee di vaccinazione.

Entrambe le nuove sedi, inoltre, offrono un’ampia possibilità di parcheggio, agevolando così l’accesso degli utenti, soprattutto della popolazione anziana.R estano invariate, invece, le altre sedi di vaccinazione a San Giuseppe di Cassola (al Centro Diurno per Anziani di via Sanzio), a Thiene (presso il Padiglione Fieristico di via Vanzetti), a Schio (nella palestra comunale di via Marconi) e ad Arsiero (nel Palazzetto dello Sport).

«Ringrazio le Amministrazioni Comunali coinvolte – sottolinea Carlo Bramezza, Direttore Generale dell’Ulss 7 Pedemontana – per la disponibilità e il sostegno che continuano a garantire. Stiamo entrando in una nuova fase della campagna di vaccinazione e siamo pronti a gestire un ritmo molto più intenso, in linea con le indicazioni della Regione Veneto».