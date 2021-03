Auto alimentata a gpl s’incendia tra i due caselli dell’A4 di Vicenza. Salvo il conducente

A completare un pomeriggio davvero di fuoco su un tratto autostradale di non più di una decina chilometri, ieri un’altra automobile si è incendiata ed ha creato un serio pericolo per gli altri utenti della strada a pedaggio, visti che si trattava di un veicolo a Gpl.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di mercoledì nel tratto in direzione est tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in territorio di Torri di Quartesolo, con vigili del fuoco a intervenire in regime di massima urgenza.

Si è trattato del terzo intervento su automezzi in fiamme nel solo pomeriggio di ieri, a partire dalle 15 in poi, con un furgone carico di volantini andato in cenere poco più avanti a Grisignano e un automezzo con rimorchio di traporto legnami oggetto di un principio d’incendio sul confine tra le province di Vicenza e Padova, tutti lungo l’A4 Milano/Venezia. Probabilmente un record, con mai un attimo di pausa per i vigili del fuoco di turno nella caserma del capoluogo berico e dei colleghi giunti a supporto.

Nel terzo e ultimo episodio di mercoledì il conducente di una vettura di marca Mazda si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso con tempestività, proprio mentre l’auto ha preso fuoco. I pompieri arrivati da Vicenza città hanno spento le fiamme dell’auto andata completamene distrutta. Sul posto si sono precipitati anche gli ausiliari dell’autostrada, al pari degli operatori del 115 reduci da un pomeriggio di lavoro straordinario. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.