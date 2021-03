Ulss 7, al via le vaccinazioni ai 70enni ad opera dei medici di famiglia. Ecco le sedi

Continua la campagna di vaccinazione anti-Covid dell’Ulss 7 Pedemontana: dopo avere completato la messa in sicurezza dei nati nel 1941, questa settimana saranno somministrate le seconde dosi anche ai nati nel 1940 (3.351 persone) e parallelamente sarà somministrata la prima dose ai nati nel 1939 (3.085). Inizierà inoltre la somministrazione ai nati tra il 1929 e 1938 e a tutti gli ultra novantenni. Subito dopo sarà la volta dei nati tra il 1930 e il 1937 (circa 13.300 persone in tutto).

Per tutti, l’azienda socio-sanitaria ha previsto l’invio di una lettera a casa, con indicato, il giorno, l’ora e la sede della vaccinazione. Prosegue inoltre anche la vaccinazione degli insegnanti, tramite prenotazione online sul sito dell’Ulss, e degli appartenenti alle forze dell’ordine.

Parallelamente, l’azienda sanitaria si è già attivata anche per l’avvio della campagna di vaccinazione per i cittadini tra i 70 e i 79 anni (sono 37.316 i residenti in questa fascia di età), che si svolgerà attraverso i medici di medicina generale. Saranno questi ultimi, infatti, a vaccinare i propri pazienti in questa fascia di età, con la facoltà di scegliere se somministrare i vaccini direttamente presso il proprio ambulatorio o utilizzando le sedi di vaccinazione condivise messe a disposizione dalle amministrazioni comunali con il supporto dell’Ulss 7 Pedemontana.

A questo scopo, l’è già stata prevista la riconversione di alcuni dei punti di vaccinazione già attivi e l’apertura di nuovi. Più in dettaglio, per il Distretto 1 le strutture Rondò Brenta a Bassano e quella del Centro Anziani a Cassola resteranno attive, ma saranno appunto utilizzate dal medici di base, mentre le vaccinazioni svolte direttamente dal personale dell’Ulss 7 saranno concentrate nella sede del Pala Angarano; analogamente, nel Distretto 2 saranno utilizzate dai medici di famiglia le sedi di Thiene, Schio e Arsiero, mentre le vaccinazioni gestire dal Sisp saranno eseguite nella nuova sede di Marano Vicentino, attiva da mercoledì 24 marzo con 12 linee (delle quali due riservate ai medici di medicina generale).

Per quanto riguarda invece le nuove sedi, nel Distretto 2 sono state individuate a Breganze, Chiuppano e Malo, e altre sedi sono in fase di valutazione anche per il Distretto 1 in base alle esigenze effettive. Una sorta di “prova generale” è prevista già per la fine di questa settimana: giovedì 25 infatti inizieranno presso alcune Medicine di Gruppo le prime vaccinazioni, al fine di verificare il perfetto funzionamento dell’organizzazione messa a punto.

«Come si vede stiamo portando avanti il massimo impegno su più fronti – sottolinea il direttore generale Carlo Bramezza – e ringrazio tutti per la grande collaborazione dimostrata: il nostro personale, le amministrazioni comunali e i medici di medicina generale. Con la somministrazione delle prime dosi ai settantenni, a breve la campagna di vaccinazione entra come preannunciato in una nuova fase, che ci porterà ad un significativo incremento delle dosi giornaliere somministrate e dunque del numero di cittadini che riusciremo a proteggere dal virus».