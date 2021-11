Ulss 7, da lunedì sportelli amministrativi accessibili senza prenotazione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In tutti gli sportelli amministrativi territoriali dell’Ulss 7 Pedemontana torna a essere possibile per gli utenti l’accesso diretto, dunque senza prenotazione, per svolgere una delle tantissime pratiche che tipicamente possono essere richieste attraverso questo servizio, tra cui l’assegnazione o il cambio del medico di medicina generale e del pediatra di famiglia, il rilascio dell’esenzione dal ticket, il rinnovo della tessera sanitaria e molto altro.

Più in dettaglio, la nuova modalità di accesso riguarda le cinque sedi nel Distretto di Bassano (ad Asiago, Bassano del Grappa, Enego, Marostica e Romano d’Ezzellino) e le sette sedi del Distretto Alto Vicentino (ad Arsiero, Breganze, Malo, Piovene, Schio, Thiene e Zugliano) nelle mattinate di apertura al pubblico; nel pomeriggio, invece, tutte le sedi continueranno a ricevere gli utenti su prenotazione, che potrà avvenire con i consueti recapiti. Il dettaglio dei giorni e degli orari di apertura degli sportelli amministrativi sul territorio sono disponibili sul sito internet dell’Ulss 7 Pedemontana.

“Dopo la riapertura degli sportelli Cup – commenta il direttore generale Carlo Bramezza -, questo è un altro segnale di ritorno ad una crescente normalità, anche nel modo in cui i cittadini possono relazionarsi con le strutture sanitarie. Ora torniamo dunque a offrire ai cittadini entrambe le opzioni: l’accesso diretto, con la massima semplicità, oppure la possibilità di prenotare un appuntamento evitando le attese. Soprattutto agli utenti che sceglieranno l’accesso diretto, però, chiedo la massima collaborazione per rispettare il distanziamento e in generale le misure di prevenzione dei contagi. Questo più che mai è il momento in cui ci è richiesto il senso di responsabilità, e anche un po’ di pazienza, per continuare a godere di questa nuova normalità. Il momento come sappiamo è molto delicato, con un nuovo significativo incremento dei contagi: siamo tutti chiamati a impegnarci per evitare nuove restrizioni”.

A proposito degli sportelli Cup negli ospedali di Bassano e Santorso, due per ciascuna struttura, che sono stati riaperti al pubblico da inizio mese, l’Ulss 7 Pedemontana segnala che da lunedì 15 novembre l’orario di apertura sarà ampliato: non più dalle 9 alle 12 come nelle prime due settimane di test, ma dalle 8 alle 17. L’obiettivo, sostiene l’azienda socio-sanitaria, è rispondere alle richieste dei cittadini, ma anche diluire l’afflusso di utenti su un arco temporale più ampio, riudendo la possibilità di assembramenti.